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Düzce'de yıldırım düşen ev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 20:24 | Son Güncelleme

Düzce'de yıldırım düşen ev yandı

Düzce'de etkili olan sağanak sırasında yıldırım isabet eden ev yandı.

Alınan bilgiye göre, kentte akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış sırasında Ağa Mahallesi 1963 Sokak'ta yaşayan Hayri Asan'a ait iki katlı eve yıldırım düştü.

Şiddetli gürültü ile dışarı çıkan ev sakinleri, çatının yandığını gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin tamamını saran yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Mahalle sakinlerinin de yardım ettiği yangın, yaklaşık 45 dakika süren müdahalenin ardından civardaki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yıldırım düşen ev kullanılamaz hale geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce yıldırım düşmesi

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