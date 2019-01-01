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Düzce'de yılın ilk bebeği "Ömer Asaf"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 01:30 | Son Güncelleme

Düzce'de yılın ilk bebeği "Ömer Asaf"

Düzce'de yeni yılın ilk bebeği saat 00.01'de dünyaya geldi.

Elif-Abdullah Yıldırım çiftinin ikinci çocuğu, saat 00.01'de Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde doğdu. Ailesi, 3 kilo 350 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğe "Ömer Asaf" adını verdi.

Baba Abdullah Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarının Düzce'de yılın ilk bebeği olduğunu belirtti.

Mutluluktan konuşamadığını ifade eden Yıldırım, "Yılın ilk çocuğu bize nasip oldu. İnşallah olmayanların da olur. Çocuğumuz sağlıkla dünyaya geldi. İl Sağlık Müdürümüz de ziyaretimize geldi, çok teşekkür ediyorum. Ömer Asaf ve diğer bebekler inşallah vatana, millete hayırlı evlat olur." diye konuştu.

Yıldırım çiftini tebrik eden İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, aileye çeşitli hediyeler verdi.

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