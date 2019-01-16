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Düzce'de yoğun kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 00:18 | Son Güncelleme

Düzce'de yoğun kar yağışı

Düzce'de etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Hiciz, Şifalı Su ve Tepeköy mevkileri ile D-100 kara yolunun Çoban, Kervan ve Bolu Dağı kesiminde sürücüler, yoğun yağış nedeniyle zorluk yaşıyor.

Zonguldak-Düzce Bağlantı yolunun Akçakoca Sapağı mevkisinde emniyet ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için tırların geçişine izin vermiyor. Ekipler, tır sürücülerini araç park alanlarına yönlendiriyor.

Polis ekipleri, Batı Karadeniz bağlantı yolunda kısa süreli olarak sürücüleri bekleterek kara yolları ekiplerinin tuzlama çalışma yapmasını sağlıyor. Bölgede bulunan kara yolları ekiplerinin tuzlama çalışmalarını sürüyor.

Bölgede ring halinde bulunan emniyet ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız konusunda uyarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce kar yağışı

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