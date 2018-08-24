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Düzce'de 'yol verme' kavgası: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 12:11 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, otomobillerdeki iki grup arasında 'yol verme' yüzünden çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı.  Olay, gece saatlerinde, Şaziye köyü Kahveler mevkisinde meydana geldi.

Düzce'de 'yol verme' kavgası: 4 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, otomobillerdeki iki grup arasında 'yol verme' yüzünden çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı.
Olay, gece saatlerinde, Şaziye köyü Kahveler mevkisinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsü ve yanındakiler ile başka otomobilde bulunan E.D., M.D., M.A.D. ve M.N. arasında 'yol verme' yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, iki grubun araçlardan inmesiyle büyüyüp, kavgaya dönüştü. Yakındaki kahvede oturanlar ise tarafları ayırmaya çalıştı. Bu sırada otomobilden silahını alıp, ateş etmeye başlayan kişi, E.D., M.D., M.A.D. ve M.N.'yi yaraladı. Kimliği belirsiz kişiler, daha sonra otomobile binerek, olay yerinden kaçtı. Yaralılar ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kavgaya karışanların kimliklerinin ve kullandıkları otomobillerin plakalarının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Düzce'de 'yol verme' kavgası: 4 yaralı

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