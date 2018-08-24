Düzce'de 'yol verme' kavgası: 4 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, otomobillerdeki iki grup arasında 'yol verme' yüzünden çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı.
Olay, gece saatlerinde, Şaziye köyü Kahveler mevkisinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsü ve yanındakiler ile başka otomobilde bulunan E.D., M.D., M.A.D. ve M.N. arasında 'yol verme' yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, iki grubun araçlardan inmesiyle büyüyüp, kavgaya dönüştü. Yakındaki kahvede oturanlar ise tarafları ayırmaya çalıştı. Bu sırada otomobilden silahını alıp, ateş etmeye başlayan kişi, E.D., M.D., M.A.D. ve M.N.'yi yaraladı. Kimliği belirsiz kişiler, daha sonra otomobile binerek, olay yerinden kaçtı. Yaralılar ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kavgaya karışanların kimliklerinin ve kullandıkları otomobillerin plakalarının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi
Torbacı Nene yakalandı!
Taksim’de silahlı sesleri!
IŞİD lideri Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydında Pastör Brunson mesajı
'Avukatı Trump’ı adeta sattı'
Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil
Kan donduran görüntü! Samsun'da denizde ceset bulundu
Organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna gözyaşlarıyla uğurlandı
Kan donduran cinayet! Karısını öldürüp 3 ay buzdolabında sakladı
'Sarhoş ya da kaba değilim... Narkolepsi hastasıyım'
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!
Audi hiç bu kadar güçlü olmamıştı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum