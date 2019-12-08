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Düzce'de yolcu otobüsü ile kargo tırı çarpıştı: 2 ölü, 23 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 07:32 | Son Güncelleme

Düzce'de yolcu otobüsü ile kargo tırı çarpıştı: 2 ölü, 23 yaralı

Düzce'de, yolcu otobüsü ile kargo tırının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Kayseri'ye giden Kenan Çetinkaya idaresindeki 38 SH 441 plakalı yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimindeki Gümüşova rampalarında, refüjdeki boşluktan diğer istikamete geçmeye çalışan Erdal Tanrıverdi'nin kullandığı 34 JS 1415 plakalı kargo tırına çarptı.

Kazada, otobüs sürücüsü Çetinkaya ile muavin Ali Atalay olay yerinde hayatını kaybetti, 23 yolcu da yaralandı.

İtfaiye ekipleri, otobüste sıkışan Çetinkaya ve Atalay'ın cesetlerini yaptıkları çalışma sonucu çıkardı.

Yaralı yolcular ise ambulanslarla Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırıldı.

Karayolları ekipleri de kargo tırının dorsesinden yola saçılan malzemeleri toplamak için temizlik çalışması başlattı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyolun Ankara istikameti, temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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