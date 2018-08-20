Düzce'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Düzce'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şerife K. yönetimindeki 55 AV 094 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu'nun Yeşilyayla mevkisi Ankara istikametinde aynı yönde seyreden İbrahim G. idaresindeki 06 HA 2673 idaresindeki yolcu otobüsüyle çarpıştıktan sonra refüje devrildi.

Kazada, otomobilin sürücüsü Şerife K. ile araçta yolcu olarak bulunan oğlu Ceyhun (3) ve Sinem ile Şevval K. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan sürücü Şerife K'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Otoyolun Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.



