Düzce'de yolcu otobüsüyle beton mikseri çarpıştı: 3 yaralı

Düzce'de yolcu otobüsüyle beton mikserinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adem Y. idaresindeki 81 ER 405 plakalı yolcu otobüsü, Hastane Caddesi'nde seyrederken tali yoldan caddeye çıkmak isteyen Ercan K. yönetimindeki 81 DB 501 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle beton mikserinin sürücüsü ile otobüsteki yolculardan Ahmet Y. ve Melike I. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırdı.

