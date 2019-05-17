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Düzce'de zincirleme trafik kazası : 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 20:11 | Son Güncelleme

Düzce'de zincirleme trafik kazası : 5 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selahattin Vural idaresindeki 34 HC 3737 plakalı minibüs, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Gümüşova mevkisinde, Çetin Kaplan yönetimindeki 34 DA 1015 plakalı kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlara arkadan gelen Ali Atakan'ın kullandığı 74 AS 123 plakalı otomobil ve Burak Kirazlı idaresindeki otomobil çarptı.

Kazada, araçlarda bulunan Selahattin ve Safiye Vural, Müzeyyen, Şerife Yavuz ile Burak Kirazlı yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu Düzce

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