HABER

Düzce'deki FETÖ'nün "çatı yapılanması" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 19:47 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla haklarında dava açılan 26'sı tutuklu, 18'i firari 77 sanığın yargılanmasına devam edildi

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "çatı yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında, 26'sı tutuklu, 18'i firari 77 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel olarak hazırlanan salonda yapılan duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamaları yöneltilen tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Davanın 3. celsesinde mahkeme heyeti, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar hakkında dosyaya yeni eklenen belge ve ifadeleri okuttu.

Tutuklu sanık C.Ü, kendisi hakkında "C.Ü. İzmir'de büyük bölgeci olarak çalışır' ifadesinin okunmasının ardından "Bu kişiyi tanımıyorum. Böyle bir durum da söz konusu değil. Kişinin neden böyle bir söylemde bulunduğu yönünde de bir fikrim yok." diye savunma yaptı.

Sanığın avukatı da müvekkilinin 25 aydır tutuklu bulunduğunu vurgulayarak, "İstanbul'da 28 Şubat davasında yargılanan sanıklara müebbet hapis cezası verildi, kişiler tahliye edildi. Bu kararın emsal alınmasını talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Diğer tutuklu sanık H.M.N, somut delil olmadan arkadaşları ile 25 aydır tutuklu bulunduğunu savundu. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyenlerin, ismini dahi bilmeden birilerini suçladığını iddia eden H.M.N. şöyle konuştu:

"Bu dava, siyasi bir davadır. Bunu avukatlar da mahkeme heyetleri de biliyor. Olan oluyor, cezayı çeken biziz. 15 Temmuz hain darbe girişiminden 2 ay önce, tutukluluğuma sebep olan bu iş yerinden çıkartıldım. O zaman bir darbe yemiştim, şimdi bu konudan yargılandığım için ikinci darbeyi yedim. 16 aylık bir çocuğum var ve beni tanımıyor. Tutukluluğum artık işkenceye dönüştü, tahliyemi talep ediyorum."

Tutuklu sanık H.H. ise yargılanması devam ederken sebepsiz yere tek kişilik koğuşa alındığını öne sürerek, mahkeme heyetinden konu hakkında bilgi almak istedi.

Mahkeme heyeti, diğer tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmasını almak üzere duruşmaya yarına kadar ara verdi.

\

- İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin ildeki çatı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 77 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Çanakkale'de 4 katlı apartmanın çatısından bir anda beton zemine çakıldı! Çanakkale'de 4 katlı apartmanın çatısından bir anda beton zemine çakıldı!
Turgutlu Hali'nde ücretli park uygulaması eylemine polis müdahalesiTurgutlu Hali'nde ücretli park uygulaması eylemine polis müdahalesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce FETÖ/PDY davası İl yapılanması

En Çok Okunan Haberler

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Defne Samyeli'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Defne Samyeli'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

Çocuklar su buldu, köylüler sevince boğuldu

Çocuklar su buldu, köylüler sevince boğuldu

İlginizi Çekebilir

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağrı'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Ağrı'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Çanakkale'de 4 katlı apartmanın çatısından bir anda beton zemine çakıldı!

Çanakkale'de 4 katlı apartmanın çatısından bir anda beton zemine çakıldı!

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Erdoğan-El Sani görüşmesinde gözlerden kaçan ayrıntı

Erdoğan-El Sani görüşmesinde gözlerden kaçan ayrıntı

Bursa'da 10 kamyon dolusu çöpü evinde biriktiren yaşlı kadın yatalak oğlumun çeyizi diyerek kendini savundu!

Bursa'da 10 kamyon dolusu çöpü evinde biriktiren yaşlı kadın yatalak oğlumun çeyizi diyerek kendini savundu!

İstanbul Sultanbeyli'de hastanede yangın!

İstanbul Sultanbeyli'de hastanede yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.