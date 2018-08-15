Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "çatı yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında, 26'sı tutuklu, 18'i firari 77 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel olarak hazırlanan salonda yapılan duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamaları yöneltilen tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Davanın 3. celsesinde mahkeme heyeti, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar hakkında dosyaya yeni eklenen belge ve ifadeleri okuttu.

Tutuklu sanık C.Ü, kendisi hakkında "C.Ü. İzmir'de büyük bölgeci olarak çalışır' ifadesinin okunmasının ardından "Bu kişiyi tanımıyorum. Böyle bir durum da söz konusu değil. Kişinin neden böyle bir söylemde bulunduğu yönünde de bir fikrim yok." diye savunma yaptı.

Sanığın avukatı da müvekkilinin 25 aydır tutuklu bulunduğunu vurgulayarak, "İstanbul'da 28 Şubat davasında yargılanan sanıklara müebbet hapis cezası verildi, kişiler tahliye edildi. Bu kararın emsal alınmasını talep ediyorum." ifadesini kullandı.