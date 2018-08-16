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Düzce'deki FETÖ'nün "çatı yapılanması" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 19:15 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla haklarında dava açılan 26'sı tutuklu, 18'i firari 77 sanığın yargılandığı davada, 4 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "çatı yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında, 26'sı tutuklu, 18'i firari 77 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel olarak hazırlanan salonda yapılan duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamaları yöneltilen tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuklu sanıklardan S.M.G, savunmasında, FETÖ ile irtibatını 17-25 Aralık olaylarından sonra kopardığını öne sürdü.

Örgütün cemaat olan tarafını bildiğini ve cemaatle çalıştığını aktaran S.M.G, "Ben bu yapı ile çalışmadım demiyorum. Çalıştım fakat 17-25 Aralık operasyonlarından sonra yapının mahiyetini anlayarak ayrıldım. Ben bunları her mahkemede de söyledim. Gizli tanıklar 2008-2011 yıllarında benim il abiliği yaptığımı söylemiş, bu bilgiden başka herhangi bir belge yok. Söylemler üzerine yargılanıyorum. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Savunmalarını yapan diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerek, beraat ve tahliyelerini istedi.

Ara karar için duruşmaya yaklaşık 2 saat ara veren mahkeme heyeti, sanık müdafilerinin, gizli tanıkların mahkeme dışında yeniden dinlenilmesi taleplerinin reddini ve yakalaması bulunan şahısların infazının beklenmesini kararlaştırdı.

Sanıklar A.P, A.B, S.Ç. ve F.A'nın, tutuklu bulundukları süreyi göz önüne alarak adli kontrol tedbirleriyle tahliyelerine hükmeden mahkeme, duruşmayı 6 Şubat'a erteledi.

- İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin ildeki çatı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 77 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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