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Düzce'deki FETÖ'nün "çatı yapılanması" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 19:31 | Son Güncelleme

Davada 23'ü tutuklu 77 sanığın yargılanmasına devam edildi - Mahkeme, karar duruşmasının 31 Temmuz'da yapılacağını açıkladı

Düzce'de, FETÖ/PDY'nin "çatı yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 23'ü tutuklu 77 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından yargılanan bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Savunma yapan tutuksuz sanık H.K, avukatının savunmasına katıldığını belirtti.

İddia makamının ceza verilmesi yönündeki mütalaasına katılmadığını aktaran H.K, şöyle konuştu:

"Duruşmalar esnasında samimi cevaplar verdim, ben bu yapının içinde dini duygularımla bulundum. Yaptığım şeyleri devletime faydam olsun diye yaptım. Benim irtibatım olduğu yıllarda devlet tarafından bu yapı cemaat olarak biliniyordu ve faaliyetlerine izin veriliyordu. Ben bu yapıyla irtibatımı 17-25 Aralık'tan sonra kopardım."

Bank Asya'da kendi isteği ile açtığı bir hesabın bulunduğunu aktaran H.K, "Talimatla para yatırsam söylerdim. Samimi duygularla bu örgüt işleyişi hakkında bilgiler verdim ve savcı ifademi almayı dahi gerek duymadı." diye konuştu.

Diğer sanıkların da savunmalarını alan mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi.

Mahkeme heyeti, dosyanın kalabalık olması nedeniyle karar duruşmasının 31 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

- İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin ildeki çatı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 77 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, sanıkların, örgütün il genelindeki faaliyetlerini planladıkları ve örgüt hiyerarşisi kapsamında çeşitli sohbet, himmet ve burs toplama gibi faaliyetleri organize ederek örgüt üyelerinin tam bağlılıkla örgüt bünyesinde kalmasını sağladıklarına yer veriliyor.

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