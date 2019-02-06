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Düzce'deki FETÖ'nün "çatı yapılanması" davasında mütalaa

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 19:33 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından haklarında dava açılan 22'si tutuklu 77 sanığın yargılandığı davada iddia makamı, 3 sanığın 10 yıldan onbeşer yıla, 48 sanığın ise 5 yıldan onar yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti - Firari 22 sanığın dosyasının ayrılmasını isteyen savcı, 4 sanık hakkında beraat talebinde bulundu

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "çatı yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 22'si tutuklu 77 sanığın yargılandığı davada savcı, mütalaasını açıkladı.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından yargılanan 22 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Sanıklar hakkında dosyaya eklenen yeni delilleri okuyan mahkeme heyeti, örgütün "Düzce il abisi" olduğu iddia edilen tutuklu sanık S.M.G. hakkında tanık G.Ç'nin, "2008-2012 yıllarında il abisi görevindeydi' ifadelerini aktardı.

Sanık S.M.G, tanık ifadesinin doğru kabul edilemeyeceğini savunarak, "2011 yılında Kocaeli'ye gittim, orada bir şirketin saha sorumlusu olarak çalıştım. Daha sonra İstanbul'a gittim, en son bu örgütle bağımı kopardım. Kişinin ifadeleri yanlış. Bunları savcılık ifademde de anlatmıştım. 'İl abiliği' yapmadım. Sadece burada yargılanan insanların da içinde bulunduğu şirketin genel müdürlüğünü yaptım." ifadelerini kullandı.

- "Yıllık 1 milyon kadar himmet ve burs toplanırdı"

Tutuksuz sanık H.K, örgütün kendisine yetki verdiğini ve bu kapsamda örgütün isimlendirdiği Nusrettin Mahallesi'nde "küçük bölgeci" olarak çalıştığını söyledi.

Örgütün Düzce genelindeki faaliyetlerini anlatan H.K, şunları kaydetti:

"Nusrettin Mahallesi'ndeki insanlardan bütçelerine göre himmet ve burs toplardım. Yıllık topladığım para 250 bin lira civarındadır. Diğer bölgecileri de düşündüğümde yıllık 1 milyon kadar himmet ve burs toplanırdı. Topladığım parayı A.A'ya veriyordum, o da bölge muhasebecisine veriyordu. Düzce'den de yurt dışına para gidiyordu."

H.K, toplanan himmet ve burs paralarının resmi olmayan evraklarla kayıt altına alındığını sözlerine ekledi.

- Savcı mütalaasını açıkladı

Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmalarının ardından cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

Firari 22 sanığın dosyasının davadan ayrılmasını isteyen iddia makamı, "il abisi" S.M.G. ve "il ablası" E.Ö. ile örgütün "mahrem imamı " eski öğretmen V.E'nin "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapse mahkum edilmesini talep etti.

Savcı, 48 sanığın ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar cezaya çarptırılması talebinde bulunarak, bu sanıklardan 11'inin ifadelerinin, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilmesini istedi.

İddia makamı ayrıca 4 sanığın beraatini, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını ve tutuksuz sanık A.B'nin, dosyaya eklenen yeni deliller ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığının anlaşılması dolayısıyla tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mütalaanın ardından söz alan sanık avukatları, esas hakkında savunma yapmak için ek süre talep etti.

Tutuklu ve tutuksuz sanıkların son sözlerini dinleyen heyet, duruşmaya yaklaşık 10 dakika ara verdi.

Ara kararını açıklayan heyet, tutuksuz sanık A.B'nin tutuklanmasını, sanığın sabah saatlerinde duruşma salonunda olması ancak mütalaanın açıklanmasının ardından salondan ayrılması göz önünde bulundurularak hakkında yakalama kararı çıkarılmasını kararlaştırdı.

Duruşma 23 Temmuz'a ertelendi

- İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin ildeki çatı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 77 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, sanıkların, örgütün il genelindeki faaliyetlerini planladıkları ve örgüt hiyerarşisi kapsamında çeşitli sohbet, himmet ve burs toplama gibi faaliyetleri organize ederek örgüt üyelerinin tam bağlılıkla örgüt bünyesinde kalmasını sağladıklarına yer veriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce FETÖ/PDY davası

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