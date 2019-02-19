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Düzce'deki FETÖ'nün darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 13:57 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, dönemin İl Genel Sekreter Yardımcısı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimini dinledikleri iddiasıyla 13 tutuksuz polisin yargılanmasına devam edildi

Düzce'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, dönemin İl Genel Sekreter Yardımcısı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimini dinledikleri iddiasıyla 13 tutuksuz polisin yargılanmasına devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık H.T, daha önceki yaptığı savunmaları tekrar ederek, "Çalışmaların yapıldığı belgelerin incelenmesini istiyorum. Yönetmelikler dahilinde çalışmalar yaptım, yanlış bir şey yapmadım." diye konuştu.

Diğer tutuksuz sanık M.E.T. ise yaptığı çalışmaların Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığından istenmesini talep ederek, "Çalışmalarımdaki somut delillerin istenmesi gerekiyor. O belgeler bizim yaptığımız çalışmaları daha doğru şekilde gün yüzüne çıkaracaktır." dedi.

Diğer sanık Ö.S.T. de, daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü kapsamında adli kontrol kararı bulunduğunu kaydeden Ö.S.T, "Herhangi bir işe giremiyorum, iş de kuramıyorum. Askere gideceğim, bu yükümlülükten dolayı gidemiyorum. En azından askerliğimi yapmak için adli kontrol kararının kaldırılmasını istiyorum." ifadelerinde bulundu.

Cumhuriyet savcısının mütalaasını da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrol şartı kaldırılma taleplerini reddederek, duruşmayı 2 Nisan'a erteledi.

- İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların "terör örgütüne üye olmak", "haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçlarından 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

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