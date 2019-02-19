Düzce'deki FETÖ'nün darbe girişimi davası

Düzce'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, dönemin İl Genel Sekreter Yardımcısı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimini dinledikleri iddiasıyla 13 tutuksuz polisin yargılanmasına devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık H.T, daha önceki yaptığı savunmaları tekrar ederek, "Çalışmaların yapıldığı belgelerin incelenmesini istiyorum. Yönetmelikler dahilinde çalışmalar yaptım, yanlış bir şey yapmadım." diye konuştu.

Diğer tutuksuz sanık M.E.T. ise yaptığı çalışmaların Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığından istenmesini talep ederek, "Çalışmalarımdaki somut delillerin istenmesi gerekiyor. O belgeler bizim yaptığımız çalışmaları daha doğru şekilde gün yüzüne çıkaracaktır." dedi.

Diğer sanık Ö.S.T. de, daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.