Düzce'deki FETÖ/PDY davaları

"Hakkari'de görevde olduğum zaman İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan denetlemeye geldiler. Yaptığımız dinlemeler ve çalışmalarda hiçbir usulsüzlük çıkmadı. Şubede olmadığım zamanlarda yine denetleme yapılmış, daha sonra 'Usulsüzlük yapılmış.' denildi. Müfettişler, bu denetlemelerde arşiv görevlisi haricindeki arkadaşlar vasıtasıyla dinleme dosyalarının olduğu dosyaları dışarıya çıkarmışlar. Görevli personel dışındaki arkadaşlar güvenlik kameralarını kapatıp dosyaları çıkarmışlar. Dinleme yapmadığım numaralar dinledim diye gözüktü."

Sanık Ö.S.T, 2012-2014 yıllarında Hakkari Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nde polis memuru olarak görev yaptığını ifade ederek, şöyle konuştu:

Tutuksuz sanık Ö.S.T, görevli olduğu için kamu çalışanlarını dinlediğini söyledi.

Düzce'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, dönemin İl Genel Sekreter Yardımcısı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimini dinledikleri iddiasıyla 13 tutuksuz polisin yargılanmasına devam edildi.

Usulsüz hiçbir dinleme yapmadığını savunan Ö.S.T, "Memurları dinledim, bu benim görevimdi. Hatta insanlar mağdur olmasın diye kısa sürede işimi bitirip çalışmayı sonlandırıyordum." diye konuştu.

Ö.S.T, suçsuz olduğunu iddia ederek, dosyaların birleştirilmesini ve tahliyesini istedi.

Sanık M.E.T. de kanunsuz olarak kimseyi dinlemediğini ileri sürdü.

Görevini yaptığını savunan M.E.T, "Adaletin tecelli etmesi için çırpınıyoruz. 3 yıldır tutukluyum anca takat buldum ve dava dosyasını inceleyebildim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki imaj raporları ve diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Şubat'a erteledi.

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- İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların "terör örgütüne üye olmak, "haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçlarından 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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- 7 yıl 6 ay hapis cezası

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan B.A, savunmasında, örgütle bağlantısının olmadığını ileri sürdü.