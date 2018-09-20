Düzce'deki FETÖ/PDY davaları

Düzce'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, dönemin İl Genel Sekreter Yardımcısı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimini dinledikleri iddiasıyla 13 tutuksuz polisin yargılanmasına devam edildi.
Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.
Başka suçlardan tutuklu bulunan sanıklar, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.
Dosyaya eklenen bazı dosyaları açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarını aldı.
Tutuksuz sanık Ö.S.T, görevli olduğu için kamu çalışanlarını dinlediğini söyledi.
Sanık Ö.S.T, 2012-2014 yıllarında Hakkari Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nde polis memuru olarak görev yaptığını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Hakkari'de görevde olduğum zaman İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan denetlemeye geldiler. Yaptığımız dinlemeler ve çalışmalarda hiçbir usulsüzlük çıkmadı. Şubede olmadığım zamanlarda yine denetleme yapılmış, daha sonra 'Usulsüzlük yapılmış.' denildi. Müfettişler, bu denetlemelerde arşiv görevlisi haricindeki arkadaşlar vasıtasıyla dinleme dosyalarının olduğu dosyaları dışarıya çıkarmışlar. Görevli personel dışındaki arkadaşlar güvenlik kameralarını kapatıp dosyaları çıkarmışlar. Dinleme yapmadığım numaralar dinledim diye gözüktü."
Usulsüz hiçbir dinleme yapmadığını savunan Ö.S.T, "Memurları dinledim, bu benim görevimdi. Hatta insanlar mağdur olmasın diye kısa sürede işimi bitirip çalışmayı sonlandırıyordum." diye konuştu.
Ö.S.T, suçsuz olduğunu iddia ederek, dosyaların birleştirilmesini ve tahliyesini istedi.
Sanık M.E.T. de kanunsuz olarak kimseyi dinlemediğini ileri sürdü.
Görevini yaptığını savunan M.E.T, "Adaletin tecelli etmesi için çırpınıyoruz. 3 yıldır tutukluyum anca takat buldum ve dava dosyasını inceleyebildim." dedi.
Mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki imaj raporları ve diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Şubat'a erteledi.
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- İddianameden
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların "terör örgütüne üye olmak, "haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçlarından 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
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- 7 yıl 6 ay hapis cezası
Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan B.A, savunmasında, örgütle bağlantısının olmadığını ileri sürdü.
Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın elde olan veriler ışığında "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Heyet, sanık B.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan T.E'nin ise CMK 223/2 maddesi gereğince "yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması" gerekçesiyle beraatine karar verildi.
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