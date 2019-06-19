Düzce'deki FETÖ/PDY davası

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında, kapatılan "İsmail'in Yeri" restoranlarının sahibi İsmail Çolak'ın yargılanmasına devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Çolak ile avukatı ve yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, bir önceki celsede Bolu 1. ve 2. Ağır Ceza mahkemelerindeki Çolak'ın isminin geçtiği belgeleri okudu. Belgeler hakkında savunma yapan Çolak, aleyhte hususları kabul etmediğini belirtti.

Bolu'da düzenlenen sohbetlere zaman zaman katıldığını aktaran Çolak, "Beni Bolu'daki başka bir şirkete haberim olmadan ortak etmişler. Oranın il abisi benim yanıma geldi, ortaklık belgelerini imzalattı ama ben oraya hiç para vermedim. Sohbetlere de zoraki gittim, oradaki bir okulda yapılan sohbetlere giderdim."

Mahkeme başkanının, "Bu gıyabında ortaklık nasıl oluyor?" sorusuna Çolak, "Bunlarda her türlü oluyor efendim." diye cevap verdi.

Sanık ve avukatını dinleyen heyet, iddia makamının mütalaasını aldı.

Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında ifadeleri bulunan S.Y, N.A. ve O.D'nin, tanık sıfatıyla dinlenmesi için zorla getirilmesine, sanığın yurt dışına kaçma durumu da göz önüne alınarak mevcut delil durumu kapsamında tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.