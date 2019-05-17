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Düzce'deki FETÖ/PDY davasında ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 19:02 | Son Güncelleme

Aralarında öğretmen ve doktorların da bulunduğu 6 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi - Heyet, 4 sanığın dosyasını ayırarak, 2 sanığın beraatine karar verdi

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, aralarında öğretmen ve doktorların da bulunduğu 6 tutuksuz sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 6 sanık, avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada savunma yapan S.Ö, örgüt ile bağlantısı olması iddiasıyla çok sevdiği öğretmenlik mesleğinden ihraç edildiğini söyledi.

Yığılca ilçesinde öğretmenlik yaptığını belirten S.Ö, "Benim bu örgütle bağlantım olarak sadece sendika üyeliğim gözüküyor. Başka hiçbir kriter ya da yakalanan bir belge yok. Ben bu sendikaya da telefon ile üye oldum, kıymet vermedim. Beraatimi istiyorum." dedi.

Diğer sanıklar da mahkeme heyetinden beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar F.S, S.Ö, T.D. ve M.K'nın dosyalarının ayrı ayrı tefrikine, diğer sanıklar E.A. ve Y.E.E'nin beraatine karar verdi.

Bir önceki celsede Cumhuriyet Savcısı, sanıklardan F.S, S.Ö, T.D. ve M.K'nin işlediği suçun vasıf ve mahiyetinin değiştiğini belirterek, sanıkların "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 1 ila 5 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasını, E.A. ve Y.E.E'nin ise beraatini talep etmişti.

- İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY kapsamında, aralarında öğretmen ve doktorların da bulunduğu 6 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, sanıkların Yığılca ilçesinde örgüt adına faaliyet yürüttüklerine yer veriliyor.

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