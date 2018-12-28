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Düzce'deki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 17:37 | Son Güncelleme

Aralarında meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 28'i tutuklu 122 sanığın yargılandığı davada, 77 sanığa 1 yıl 10 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası verildi - Sanıklardan 34'ünün beraatine hükmeden heyet, 11 sanığın dosyasının ayrılmasını kararlaştırdı

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin aralarında meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 122 sanıktan 77'si 1 yıl 10 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, geçen hafta son duruşmanın yapıldığı ve dosyadaki sanık sayısının göze alınarak karar açıklanmasının bugüne bırakıldığını ifade etti.

Kararını açıklayan heyet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu sanıklardan "emniyet imamı" oldukları iddia edilen Cemal Altıparmakoğlu, Ersin Artan ve Şerif Dağdelen'e 10 yıl, Bilal Erkan, Barış Metin, Saliha Demirhan ve Suat Altınova'ya 8 yıl 9 ay, Muzaffer Yıldırım'a 8 yıl 1 ay 15 gün, Cevat Kara, Numan Ercan, Alaattin Akdemir, Ali Kuruçay, Ali Öztürk, Bekir Demirel, Erdoğan Uysal, Harun Altun, Musa Üstünkaya, Ömer Altıparmak, Ömer Kul, Reşat Özbey, Sadi Bayrak ve Taner Yiğit'e 7 yıl 2 ay 7 gün, Cengiz Çakıltepe, Şenel Özmen, Beytullah Çakıcı, Faruk Mermer, İsmail Kılınç ve Serdar Doğru'ya 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Tutuklu sanıklardan Kara, Erkan, Ercan, Özmen, Öztürk, Metin, Altıparmakoğlu, Artan, Yıldırım, Demirhan, Altınova, Dağdelen ve Yiğit'in tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, 15 sanığı ise tutuklu bulundukları süreyi göz önüne alarak tahliye etti.

Heyet, tutuksuz yargılanan 49 sanığa da "terör örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 10 ay ile 6 yıl 10 ay 15 gün arasında değişen hapis cezası verdi.

Sanıklardan 34'ünün beraatine hükmeden heyet, 11 sanığın dosyasının ayrılmasını kararlaştırdı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 122 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

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Düzce FETÖ/PDY davası karar polis

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