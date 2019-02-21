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Düzce'deki FETÖ/PDY davasında mütalaa

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 17:56 | Son Güncelleme

Tutuksuz 6 sanığın yargılandığı davada savcı, 4 sanığın "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan cezalandırılmasını, 2 sanığın ise beratini istedi

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, aralarında öğretmen ve doktorların da bulunduğu 6 tutuksuz sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 6 sanık, avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, iddia makamının sanıklar hakkındaki mütalaasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, sanıklardan F.S, S.Ö, T.D. ve M.K'nin işlediği suçun vasıf ve mahiyetinin değiştiğini belirterek, sanıkların "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 1 ila 5 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasını, E.A. ve Y.E.E'nin ise beraatini talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanıklardan açığa alınan öğretmen M.K, mütalaaya katılmadığını söyledi. Terör örgütüyle bir bağlantısının olmadığını iddia eden M.K, şöyle konuştu:

"Ben Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ferasetiyle, bu örgütün kurduğu Aktif-Sen'den 17-25 Aralık olayları sonrasında hemen ayrıldım. Yine 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanımızın ilanıyla sokağa çıktım. Ben devletimin yanında yer aldım."

Diğer tutuksuz sanık S.Ö. de Aktif-Sen'e telefonla üye olduğunu savunarak, "Sendikanın il merkezindeki yetkilileri beni aradı, ben de ciddiye almayarak telefonla üye oldum. Üye olmamın en büyük sebebi de bu sendikaya üye olanların kıyafet serbestliği olmasıdır. Yoksa üye olmazdım. 20 yıllık öğretmenim, her yıl takdir ve teşekkür belgesi aldım." şeklinde konuştu.

Aile hekimi F.S. de örgütle hiçbir bağının olmadığını savunarak, "Benim, bağlı bulunduğum hastanenin anlaşması olduğu için Bank Asya'da hesabım bulunuyor. Maaşımı oradan aldım, daha sonra da evlendikten sonra altınlarımı o hesapta tuttum. Talimatla para yatırmadım, bir keresinde de araç satışı dolayısıyla bu hesabıma para geldi, o kadar. Ben görevime devam ediyorum, Düzce'deki birçok doktora eğitim veriyorum, daha önce başhekimlik görevi de yaptım. Bu örgütle ismimin anılmasını istemiyorum." diye konuştu.

Diğer sanıkların savunmalarının ardından duruşmaya yarım saat ara veren mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapması için duruşmayı 17 Mayıs'a erteledi.

- İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY kapsamında, aralarında öğretmen ve doktorların da bulunduğu 6 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, sanıkların Yığılca ilçesinde örgüt adına faaliyet yürüttüklerine yer veriliyor.

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