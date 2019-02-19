HABER

Düzce'deki hastanelerde 'Hal hatır' ekipleri işbaşında

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.02.2019 12:38 | Son Güncelleme

DÜZCE İl Sağlık Müdürlüğü'nce Atatürk Devlet Hastanesi ve Akçakoca Devlet Hastanesi'nde 'Hal hatır' adıyla ekipler kuruldu.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE İl Sağlık Müdürlüğü'nce Atatürk Devlet Hastanesi ve Akçakoca Devlet Hastanesi'nde 'Hal hatır' adıyla ekipler kuruldu. Ekipler, her gün hasta ve hasta yakınlarına durumlarını soruyor, yaptıkları anketlerle de hastanenin eksiklerini ve pozitif yanlarını belirliyor.

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Akçakoca ve Atatürk devlet hastanelerinde 'Hal hatır' ekiplerini kurdu. Ekipler, her sabah yatan hasta servisindeki hastalara ve onların yakınlarına durumlarını soruyor. Aynı ekipler; doktordan hemşireye, güvenlik görevlisinden kat hizmetlisine, yatak çarşafından yastık kılıfı ile yemeklere kadar hastane için memnuniyet anketi yapıyor.

Çalışmayla ilgili bilgiler veren Düzce İl Sağlık Müdürü Yılmaz, "'Hal hatır' ekiplerini Düzce İl Sağlık Müdürlüğü olarak kurduk. Kuruluş amaçlarımızın en büyük nedenlerinden hasta ziyaretinde bulunmak, insanların gönlünü almak, hal hatır sormak. Tarihten bu yana en önemli konulardan biridir. Biz de hastalarımızı misafirimiz olarak görüyoruz. Düzce Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Akçakoca ve Düzce Devlet Hastanesi'nde özverili arkadaşlarımızdan ekip kurduk. Yatan bütün hastalarımızı geziyoruz. Onların hem durumlarını soruyoruz hem moral veriyoruz. Bunun yanında kendi eksiklerimizle ilgili olarak bilgiler alıyoruz. Bu olayların neticesinde anketler yapıp, hastanemizdeki eksikliklerimizi tespit edeceğiz. Pozitif taraflarımızı da belirleyip, buna göre projeler başlatacağız" diye konuştu.

Tam 9 asırlık! Gerçek üzerindeki işaretler incelenince ortaya çıktıTam 9 asırlık! Gerçek üzerindeki işaretler incelenince ortaya çıktı
Bu sokakta bir adımla her şey değişiyor! Ezan saatleri bile farklıBu sokakta bir adımla her şey değişiyor! Ezan saatleri bile farklı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Böyle sokağa indiler! Herkes bu kararı konuşuyor

Böyle sokağa indiler! Herkes bu kararı konuşuyor

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Çukur'a sürpriz transfer!

Çukur'a sürpriz transfer!

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!

Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor! Avrupa'nın en büyüğü...

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

3 yaşındaki Yağız bebek 55 kiloya ulaştı! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.