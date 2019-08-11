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Düzce'deki sel bölgesinde buruk bayram

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 08:14 | Son Güncelleme

Kentte meydana gelen su baskını ve toprak kaymasında zarar gören Esmahanım köyündeki vatandaşlar buruk bayram yaşıyor - Esmahanım köyü muhtarı Taşkın Ersoy: - "Bundan önceki bayramlarımız çok daha heyecanlı geçiyordu ama bu bayram buruk geçiyor. İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz"

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde geçen ay yaşanan su baskını ve toprak kaymasında zarar gören Esmahanım köyünde yöre halkı Kurban Bayramı'nı buruk geçiriyor.

Sabah saatlerinden itibaren 17-18 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinin en fazla zarar verdiği Esmahanım'da yaşayan vatandaşlar, köy camisine geldi.

Hutbe ve vaazı dinleyen vatandaşlar bayram namazı kılarak cami avlusunda bayramlaştı.

Köy muhtarı Taşkın Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buruk bayram yaşadıklarını söyledi.

Hayatları boyunca ilk defa böylesine hüzünlü bir bayram yaşadıklarını aktaran Ersoy, şöyle konuştu:

"Bundan önceki bayramlarımız çok daha heyecanlı geçiyordu ama bu bayram buruk geçiyor. İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz. Birbirimizin elini bırakmadan daha da güçleneceğiz inşallah."

Bölgede 17 ve 18 Temmuz'da etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, Cengiz (53), eşi Fatma (42) ve çocukları Kağan Töngel (3) ile Nilgün (39) ve kızları Funda (9), ikiz olan Sanem ve İlayda Sinem Kaplan (7) hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında kayıpların cesetleri bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Akçakoca Düzce kurban bayramı

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