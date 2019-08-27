Düzce'deki sel felaketi

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, geçen ay kentte yaşanan sel felaketinin ardından 32 milyon 148 bin 500 lira kaynak aktarıldığını belirtti.

Keşir, yaptığı yazılı açıklamada, ilk günden itibaren Düzce İl Özel İdaresi, Düzce Belediyesi, AFAD, Jandarma ve Emniyet teşkilatı, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere ilçe ve belde belediyeleri, diğer il, ilçe belediyeleri, kamuya ait kurumların araç, ekipman ve personelinin, bölgeye adeta bir seferberlik ile destek verdiğini aktardı.

Geçen ayın ortalarında gerçekleşen sel felaketinin ilk gününden itibaren yoğun çaba sarf edildiğini kaydeden Keşir, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizzat yakın takipleri ile süreç yürütülmüştür. Kendilerinin talimatlarıyla, devletimiz ve hükümetimizin ilgili kurum ve birimleri nezdinde iş ve işlemler yapılmakta ve takip edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Sel sonrası bölgenin acil ihtiyaçlarının karşılanması, yaraların sarılması için hasar tespit çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yapılması için çaba harcandığını vurgulayan Keşir, şunları kaydetti: