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Düzce'deki selde 3 kişi öldü, 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 18:02 | Son Güncelleme

ÇOCUĞUN KİMLİĞİ BELİRLENDİ Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, cesedi bulunan çocuğun kimliği belirlendi.

Düzce'deki selde 3 kişi öldü, 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (5)

ÇOCUĞUN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, cesedi bulunan çocuğun kimliği belirlendi. Ölen kişinin ikiz kardeşlerden Sanem Kaplan (7) olduğu tespit edildi.

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