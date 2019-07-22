Düzce'deki selde 3 kişi öldü, 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (5)

\u00c7OCU\u011eUN K\u0130ML\u0130\u011e\u0130 BEL\u0130RLEND\u0130\nD\u00fczce'nin Ak\u00e7akoca il\u00e7esinde, cesedi bulunan \u00e7ocu\u011fun kimli\u011fi belirlendi. \u00d6len ki\u015finin ikiz karde\u015flerden Sanem Kaplan (7) oldu\u011fu tespit edildi.\nFOTO\u011eRAFLIKars\u2019ta baraj g\u00f6l\u00fc 5 metre \u00e7ekildi, ortaya bu manzara \u00e7\u0131kt\u0131Papa\u2019dan Esad\u2019a mektupYTB Ba\u015fkan\u0131 Eren, Kap\u0131kule'de gurbet\u00e7ileri kar\u015f\u0131lad\u0131
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