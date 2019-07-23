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Düzce'deki selde ölenlerin sayısı 5'e çıktı, 2 kişi aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 11:16 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde, sel sularına kapılıp kaybolan 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Düzce'deki selde ölenlerin sayısı 5'e çıktı, 2 kişi aranıyor

Murat KÜÇÜK/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde, sel sularına kapılıp kaybolan 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Selde ölü sayısı 5'e yükselirken, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları, 213 kişilik ekip tarafından hem karada, hem de denizde sürdürülüyor.
Düzce’de Çarşamba günü yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen yerleşim yeri Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyü oldu. Selde 4’ü çocuk, 2’si kadın, 1’i erkek olmak üzere toplam 7 kişi kayboldu. Cuma günü Fatma Töngel'in (42), pazar günü eşi Cengiz Töngel'in (53), dün de 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın cesetleri bulundu.
Dün gece ara verilen, kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, AKUT, İHH, AKUT, itfaiye ve DAKE'den oluşan 213 kişilik ekip tarafından, 45 araç, 8 bot, 13 köpek ve 3 helikopterle hem karada, hem de denizde yürütülen çalışmalar sonuç verdi.
KADIN İLE ÇOCUK CESEDİ BULUNDU
Sabah saatlerinde Uğurlu köyünde köprü altında bir kadın ile çocuk cesedi bulundu. Cesetlerin bulunduğu bölgeye ekipler sevk edildi. Kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirilirken, 2 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Esmahanım ve Uğurlu köyleri arasındaki bölge ile Kıran Deresi ve Melen Çayı'nın birleşim noktasında yoğunlaştırılan arama çalışmalarında iz-takip köpekleri de kullanılıyor. Su altı ekipleri ise suyun altındaki her noktaya bakarak, kayıplara dair iz arıyor.

FOTOĞRAFLI

Düzce'deki selde ölenlerin sayısı 5'e çıktı, 2 kişi aranıyorDüzce'deki selde ölenlerin sayısı 5'e çıktı, 2 kişi aranıyorDüzce'deki selde ölenlerin sayısı 5'e çıktı, 2 kişi aranıyorDüzce'deki selde ölenlerin sayısı 5'e çıktı, 2 kişi aranıyor

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