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Düzce'deki selde ölü sayısı 2'ye çıktı, 5 kişi aranıyor (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 13:05 | Son Güncelleme

CESET GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI Düzce'nin Akçakoca ilçesinde selde kaybolan Cengiz Töngel'in cesedinin bulunduğu noktaya çok sayıda ekip sevk edildi.

Düzce'deki selde ölü sayısı 2'ye çıktı, 5 kişi aranıyor (4)

CESET GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde selde kaybolan Cengiz Töngel'in cesedinin bulunduğu noktaya çok sayıda ekip sevk edildi. Çamurla kaplı olduğu için zor gidilen bölgeden Töngel'in cesedi güçlükle çıkarıldı. Ekipler tarafından sedyeye koyulan Töngel'in cenazesi, cenaze aracına götürüldü. Yol boyunca yoğun çamur nedeniyle ekipler yine büyük zorluk yaşadı. Çamura saplananlar, ekip arkadaşlarının yardımıyla çıkarıldı.
Cengiz Töngel'in cansız bedeni, cenaze aracıyla Akçakoca Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Cesedi çıkarma çalışması sırasında yaşanan zorluklar, bölgedeki arama çalışmalarının ne kadar zor şartlar altında yapıldığını gözler önüne serdi.

FOTOĞRAFLI

Düzce'deki selde ölü sayısı 2'ye çıktı, 5 kişi aranıyor (4)Düzce'deki selde ölü sayısı 2'ye çıktı, 5 kişi aranıyor (4)Düzce'deki selde ölü sayısı 2'ye çıktı, 5 kişi aranıyor (4)Düzce'deki selde ölü sayısı 2'ye çıktı, 5 kişi aranıyor (4)

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