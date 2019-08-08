HABER

Düzce'deki selin izleri siliniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 20:30 | Son Güncelleme

Kentte yaşanan sel felaketi sonrasında en fazla zarar gören Esmahanım ve Uğurlu köylerinde içme suyu çalışmaları için sondaj yapıldı

Düzce'de geçen ay yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen Esmahanım ve Uğurlu köylerinde içme suyu çalışmaları sürdürülüyor.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede 17-18 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinin ardından hayatın normalleşmesi ve yaraların sarılması amacıyla İl Özel İdaresi, DSİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çevre belediyelerden gelen ekiplerin çalışmalara aralıksız devam ettiği belirtildi.

Selden en fazla etkilenen Akçakoca'ya bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerinde çalışmaların yoğunlaştırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Esmahanım ve Uğurlu köylerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere kuyu sondajları yapılarak kuyuların temizleme işlemleri başlatılmıştır. Sel ve heyelan nedeniyle zarar gören köy yollarını yenileme çalışmaları devam etmekte olup, Akçakoca Dilaver-Esmahanım sırt yolu, Cumayeri Hamascık-İmriz yolu, Cumayeri-Akpınar köy yolu ve Cumayeri Esentepe-Harmankaya-Büyükmelen ana yolu üzerinde çalışmalar sürmektedir."

Bölgede 17 ve 18 Temmuz'da etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, Cengiz (53), eşi Fatma (42) ve çocukları Kağan Töngel (3) ile Nilgün (39) ve kızları Funda (9), ikiz olan Sanem ve İlayda Sinem Kaplan (7) hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında kayıpların cesetleri bulunmuştu.

PARTNER Türkiye fiyatı iPhone'u geçti! İşte son dönemin en gözde akıllı telefonu Türkiye fiyatı iPhone'u geçti! İşte son dönemin en gözde akıllı telefonu
AFAD deprem bilançosunu açıkladıAFAD deprem bilançosunu açıkladı
AFAD, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladıAFAD, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den Ali Babacan ve 'yeni parti' mesajı!

Devlet Bahçeli'den Ali Babacan ve 'yeni parti' mesajı!

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Son dakika! 5 dakikada boşandılar! İlk açıklama

Son dakika! 5 dakikada boşandılar! İlk açıklama

'Göbek açık; pantolon çok düşük...'

'Göbek açık; pantolon çok düşük...'

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: AFAD, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı

AFAD, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı

Son dakika: Yargıtay'dan Adem Huduti kararı!

Yargıtay'dan Adem Huduti kararı!

Ünlü profesörden İstanbul depremi açıklaması! ' Bütün yanılgıların sebebi...'

Ünlü profesörden İstanbul depremi açıklaması! 'Bütün yanılgıların sebebi...'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem nedeniyle Denizli'ye gidecek

Süleyman Soylu deprem nedeniyle Denizli'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Denizli'deki depreme ilişkin açıklama!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan deprem açıklaması!

Ege'de 4 saatte 56 deprem meydana geldi

Ege beşik gibi! Son 4 saatte onlarca deprem meydana geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.