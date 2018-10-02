Düzce'deki silahlı kavga

Düzce'de çıkan kavgada 1 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Çamköy Mahallesi'ndeki tartışmada Harun Koca'yı silahla vurarak öldürdüğü, Tamer D. ve Suat D'yi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan E.O.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Bu sırada şüpheli, "Pişman değilim, hepsinden hesap soracağım. Babamı İranlı vurdurttu. Adalet er ya da geç tecelli edecek." dedi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli, "kasten öldürme", "öldürmeye teşebbüs" suçlamalarından tutuklandı.

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- Olay

Çamköy Mahallesi Eski Akçakoca Caddesi'ndeki bir evden silah sesleri duyan vatandaşlar polise haber vermiş, olay yerine gelen ekiplerce Harun Koca, Tamer D. ve Suat D. silahla vurulmuş halde bulunmuştu. Yaralılardan Harun Koca olay yerinde ölmüş, Tamer D. ve Suat D. hastaneye kaldırılmıştı.

Olay sonrası kaçan şüpheli E.O.D, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.



