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Düzce'deki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 21:03 | Son Güncelleme

Babanın öldüğü, oğlunun yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Düzce'de çıkan silahlı kavgada babanın ölümüne, oğlunun yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Merkeze bağlı Nasırlı köyünde önceki gün arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tüfekle ateş açarak Mehmet Bakan'ın ölümüne, oğlu Ali Bakan'ın ise yaralanmasına neden olan şüpheli İ.Ü, jandarma ekiplerince kırsal alanda yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Olay

Nasırlı köyünde yaşayan İ.Ü, aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu iddia edilen Mehmet ve oğlu Ali Bakan ile tartışmış, çıkan arbedede tüfekle ateş ederek baba-oğulu yaralamıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Bakan, dün yaşamını yitirmişti.

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Düzce kavga

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