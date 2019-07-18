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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 11:29 | Son Güncelleme

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Akçakoca'ya bağlı Dilaver köyünde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bulundukları evlerde mahsur kalan 21 fındık işçisinin kurtarıldığını bildirdi

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Akçakoca'ya bağlı Dilaver köyünde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bulundukları evlerde mahsur kalan 21 fındık işçisinin kurtarıldığını açıkladı.

Vali Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dilaver köyüne güneydoğu illerinden fındık toplamak için gelen 21 işçinin, bulundukları evlerde mahsur kaldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldığını söyledi.

Genelkurmay Başkanlığından istenen kurtarma helikopterinin bölgeye gelerek vatandaşları bulundukları yerden aldığını aktaran Dağlı, helikopterin 18 Temmuz Stadı'na indiğini kaydetti.

Ambulanslara alınarak sağlık kontrolleri gerçekleştirilen işçilerden bazılarının tedbir amacıyla Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldığını belirten Dağlı, "Gelen bilgi üzerine kara yoluyla ulaşılamayan bölgeye helikopter desteği istedik. Vatandaşların nakilleri gerçekleştirildi. Bölgeden gelen ihbarları değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Şırnaklı fındık işçisi Hasan Ani ise dün geceden beri mahsur kaldıkları yerden helikopterle kurtarıldıklarını, şu anda sağlık durumlarının iyi olduğunu anlattı.

Cumayeri ilçesinde ise etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu bir rafting tesisinde mahsur kalarak sabah saatlerinde kurtarılan 8 kişi, helikopterle getirildikleri Sakarya'daki hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

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