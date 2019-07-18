Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

İçişleri Bakanlığından, Düzce'de yaşanan su baskını ve toprak kaymasına ilişkin, Jandarma Genel Komutanlığından ve Genelkurmay Başkanlığından 5 helikopter ile Sakarya ve Zonguldak İl AFAD ve Jandarma Arama Genel Komutanlığından arama kurtarma personelinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Düzce genelinde dün başlayan yağışlar nedeniyle Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçeleri ve bağlı köylerde sel, su baskını ve heyelan meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl genelinde Düzce İl AFAD Müdürlüğü eş güdümünde yürütülen çalışmalara destek vermek amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığından 5 helikopter ile Sakarya İl AFAD, Zonguldak İl AFAD ve Jandarma Arama Genel Komutanlığından arama kurtarma personelleri bölgeye sevk edilmiştir. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde 51 vatandaşımız kurtarılarak güvenli alana intikalleri sağlanmıştır."

Akçakoca ilçesinde ve çevresindeki sel ve su baskınlarına müdahale çalışmalarının Zonguldak ve Sakarya İl AFAD Müdürlükleri eş güdümünde devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bölgedeki köy yollarının açılması amacıyla (Iğdır, Dokuzdeğirmen, Esmahanım, Yeşiltepe, Dilaver) yol temizleme çalışmaları belediye ve valilik ekiplerince devam etmektedir. Ayrıca, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve AFAD Başkanlığı yetkilileri olay yerine ulaşmak üzeredir." ifadeleri kullanıldı.

