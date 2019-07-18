Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'de gece saatlerinden beri etkisini sürdüren kuvvetli yağış nedeniyle Düzce ile Sakarya'yı birbirine bağlayan Melenağzı köprüsünde ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede etkili olan yağış, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde toprak kaymaları ve su baskınlarına neden oldu.

Cumayeri ilçesinde Karadeniz'e akan Melen Çayı'na sürüklenen büyük ağaç parçaları, Düzce ile Sakarya'yı birbirine bağlayan Batı Karadeniz bağlantı yolunda bulunan Melenağzı Köprüsü'nde tehlike oluşturdu.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çayın denize karıştığı noktada bulunan köprünün tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldığını belirterek, bölgede çalışma başlatıldığını bildirdi.

Vali Dağlı, "Şu anda tehlike arz etmesi nedeniyle iki ili birbirine bağlayan köprümüz ulaşıma kapandı. Çalışmalar başladı. Bu bölgede yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğümüz ile görüşmelerimiz ve ortak çalışmalarımız sürüyor. En kısa sürede bu yolda ulaşımı sağlayacağız." diye konuştu.

- Kızılaydan bölgedeki vatandaşlara yardım

Türk Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın da Esmahanım köyüne helikopterle 500 kişilik gıda, su, battaniye ve hijyen seti yardımı yapıldığını kaydetti.

Bölgeden il merkezine getirilen vatandaşlara, kıyafet ve battaniye yardımının yanı sıra sıcak yemek ikramında bulunuluyor.

