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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 17:01 | Son Güncelleme

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı: - "Düzce ilinde meydana gelen yoğun yağışlar nedeniyle Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde mahsur kalan 63 vatandaşımız, AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda kurtarılarak güvenli alanlara sevk edildi"

Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde yaşanan su baskını ve toprak kayması nedeniyle mahsur kalan 63 kişinin kurtarılarak güvenli alanlara sevk edildiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Düzce'de yaşanan su baskını ve toprak kaymasına ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, "Düzce ilinde meydana gelen yoğun yağışlar nedeniyle Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde mahsur kalan 63 vatandaşımız, AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda kurtarılarak güvenli alanlara sevk edildi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

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