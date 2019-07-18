Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay, Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde yaşanan su baskını ve toprak kaymalarından etkilenen vatandaşların yardımına koştu.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde gece saatlerinden beri etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle yaşanan su baskınlarından olumsuz etkilenen vatandaşlara yardım için uzman ekipler harekete geçti.

Afetzedelere gıda, su, battaniye ve benzeri yardım malzemeleri ulaştırmaya devam eden Kızılay ekipleri, bir yandan da ihtiyaç tespiti çalışmaları yürütüyor.

Cumayeri ilçesine bağlı Dokuz Değirmen, Yeşiltepe, Harmankaya, Çelikdere ve Büyük Melen köylerinde tespit çalışması yapan Kızılay ekipleri, Dokuz Değirmen köyündeki camiye yerleştirilen mevsimlik işçilere de sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Çalışmalarda bölgedeki şubelerinin ve temsilciliklerinin yardımını alan Kızılay, sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için bölgede görev yapan ekiplere de destek oluyor.

Bölgeye acil beslenme malzemeleri, su, hijyen setleri ve battaniye sevkiyatı başlatan Türk Kızılay, çalışmalar tamamlanıncaya kadar yardımlarına devam edecek.

