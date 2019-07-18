HABER

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 20:10 | Son Güncelleme

Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri, hasta veya yatalak kişilerin hastanelere sevki için zorlu koşullarda mücadele veriyor

Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde gece saatlerinden bu yana etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelanın ardından sağlık ekipleri, mahsur kalan hastaların sevki için sel koşullarında çalışmalarını sürdürüyor.

Sağanak nedeniyle Melen Çayı'nın taşması sonucu oluşan sel ve Dokuzdeğirmen köyü ile Yeşiltepe-Çelikdere-Harmankaya-Büyük Melen köyleri arasında birçok noktada meydana gelen heyelanın ardından AFAD, 112 Acil Servis, UMKE, jandarma, itfaiye ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri, hasta ya da yatalak kişilerin hastanelere sevki için zorlu koşullarla mücadele ediyor.

- Ekipler, alzaymır hastasına güçlükle ulaştı

Mısırlı köyünde yaşayan 76 yaşındaki alzaymır hastası Hasan Göç'e, UMKE ekiplerinin yoğun çabası sonrası ulaşıldı.

Yolların çökmesi ve toprak kaymaları yüzünden bölgede ilerlemekte güçlük çeken ekipler, Göç'ü bulunduğu evden sedyeyle ambulansa aldı.

Dere gibi akan suyun üzerinde taşınan hasta, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin hasta babası için seferber olduğunu belirten Hüseyin Göç, "Dün akşam saat 11.00'den itibaren aşırı yağış devam etti. Sel yaşadık, ardından bölgede çalışmalar başladı. Sabah 05.00 itibarıyla tamamen sular altında kaldık. UMKE'yi, daha sonra AKUT’u aradım. 'Size ambulans göndereceğiz.' dediler, sağ olsunlar. Geldi ekipler, elinden geleni yapmaya çalıştı herkes." diye konuştu.

Bu arada, bölgedeki iki UMKE ekibinin, dün geceden bu yana yaklaşık 15 hastanın hastaneye sevkini gerçekleştirdiği belirtildi.

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

- Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri, hasta veya yatalak kişilerin hastanelere sevki için zorlu koşullarda mücadele veriyor

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce su baskını ve toprak kayması Umke

En Çok Okunan Haberler

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İstanbul D-100'de yol çöktü! Bölge trafiğe kapatıldı

İstanbul D-100'de yol çöktü! Bölge trafiğe kapatıldı

Yeni proje için ünlü oyuncuyu duyurmuştu! Başlamadan bitti

Yeni proje için ünlü oyuncuyu duyurmuştu! Başlamadan bitti

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Düzce Valiliği duyurdu: 7 kişi için kayıp ihbarı geldi

Valilik duyurdu: 7 kişi için kayıp ihbarı geldi

Irak'ın Erbil kentinde şehit olan diplomat Osman Köse'ye veda!

Şehit diplomata veda! Yürek sızlatan detay

Son dakika: Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Osman Kavala için karar verildi!

Son dakika: İstanbul'da büyük panik! Taş yüklü kamyon devrildi, facianın kıyısından dönüldü

İstanbul'da büyük panik! Taş yüklü kamyon devrildi, facianın kıyısından dönüldü

Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem

Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem

80 kedi ile aynı evde yaşıyor!

80 kedi ile aynı evde yaşıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.