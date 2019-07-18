Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri, hasta ya da yatalak kişilerin hastanelere sevki için zorlu koşullarla mücadele ediyor.

Sağanak nedeniyle Melen Çayı'nın taşması sonucu oluşan sel ve Dokuzdeğirmen köyü ile Yeşiltepe-Çelikdere-Harmankaya-Büyük Melen köyleri arasında birçok noktada meydana gelen heyelanın ardından AFAD, 112 Acil Servis, UMKE, jandarma, itfaiye ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde gece saatlerinden bu yana etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelanın ardından sağlık ekipleri, mahsur kalan hastaların sevki için sel koşullarında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin hasta babası için seferber olduğunu belirten Hüseyin Göç, "Dün akşam saat 11.00'den itibaren aşırı yağış devam etti. Sel yaşadık, ardından bölgede çalışmalar başladı. Sabah 05.00 itibarıyla tamamen sular altında kaldık. UMKE'yi, daha sonra AKUT’u aradım. 'Size ambulans göndereceğiz.' dediler, sağ olsunlar. Geldi ekipler, elinden geleni yapmaya çalıştı herkes." diye konuştu.

Bu arada, bölgedeki iki UMKE ekibinin, dün geceden bu yana yaklaşık 15 hastanın hastaneye sevkini gerçekleştirdiği belirtildi.