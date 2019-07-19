Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

"Çalışmalar çerçevesinde akşam saatlerinde Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünden 7 kişinin kayıp olduğu anlaşılmış olup arama çalışmalarına devam edilmektedir. Yaşanan afet nedeniyle acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Başkanlığımızca 500 bin lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Cumayeri ve Akçakoca ilçelerine bağlı köylerden toplam 219 vatandaşımız mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılarak güvenli alanlara sevk edilmiştir.

Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığından 5 helikopterle Sakarya ve Zonguldak AFAD ile jandarma arama kurtarma personelinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, iki gün önce başlayan yağışlar yüzünden Akçakoca, Gölyaka ve Cumayeri ilçeleriyle bağlı köylerde sel, su baskını ve heyelanlar meydana geldiği anımsatıldı.

Düzce'de kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle şu ana kadar Cumayeri, Akçakoca ve Gölyaka ilçelerinde mahsur kalan 219 kişinin kurtarıldığı, kaybolan 7 kişinin bulunması için çalışmalara devam edildiği bildirildi.

Sel ve su baskınlarından etkilenen 135 vatandaşımız için barınma yerleri (öğrenci yurdu içerisinde) tahsis edilmiş, 50 vatandaşımız yakınlarının yanına yerleştirilmiştir."

- Kayıp 7 kişi aranıyor

Açıklamada, "Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünden 7 kişinin (4 çocuk, 2 kadın ve bir erkek) kayıp olduğu anlaşılmış olup arama çalışmalarına devam edilmektedir. Çalışmalara destek vermek amacıyla Sakarya AFAD'dan 12 personel ve 3 köpek, Bursa AFAD'dan 11 personel ve bir köpek ile Bursa Emniyet Müdürlüğüne ait toplam 3 helikopter ve bir uçak ile havadan ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca kıyı ve denizden arama çalışmaları desteklenecektir." ifadelerine yer verildi.

Türk Kızılay tarafından bin 500 kişilik gıda malzemesi dağıtıldığı bildirilen açıklamada, Akçakoca ilçesine 84,7 kilogram, Cumayeri ilçesine 75 kilogram, Çilimli ilçesine 72 kilogram ve Kardüz Yaylası'na 161,7 kilogram yağış düştüğünün tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca sahada 205 personel, 30 araç, 8x8 araç ve 6 köpekle faaliyetlerin sürdürüldüğü kaydedildi.

