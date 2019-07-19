Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'de etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kaybolan 4'ü çocuk 7 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarına havadan ve karadan devam ediliyor.

Esmahanım ve Dilaver köylerine ulaşımın sağlandığı yolun bazı kısımlarının çökmesi, ağaçların ve elektrik direklerinin devrilmesiyle taşkın yüzünden kapanmasının ardından, ekipler tarafından dağdan açılan yeni yol üzerinden köylere ulaşım sağlandı.

Esmahanım köyünde kaybolan, Cengiz (53), Fatma (42) ve Kağan Töngel (3), anne Nilgün (39) ile kızları Funda (9), ikiz olan Sanem ve İlayda Sinem Kaplan (7) için AFAD, Türk Kızılay, jandarma, İl Özel İdaresi, 112 Acil Servis, UMKE, gönüllü kurtarma ekipleri ve eğitimli köpekler karadan, helikopter ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ile de havadan arama-kurtarma çalışması yürütülüyor.

Aramalar, özellikle köyden geçen dere yatağında, sele maruz kalan tarlalarda ve fındık bahçelerinde yoğunlaştırıldı.