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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 18:38 | Son Güncelleme

Kayıp ihbarında bulunulan 6 kişinin arandığı Esmahanım köyünde yoğunlaşan ekipler, köpekler ve İHA'ların da kullanıldığı çalışmaları 3 koldan sürdürüyor - Koku alan köpeklerin işaretlediği alanda iş makineleriyle yapılan kazıda cesede rastlanmadı

Düzce'de kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle kaybolan 6 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği Akçakoca'nın Esmahanım köyünde oluşan hasar, sel sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıkıyor.

Birçok noktada meydana gelen toprak kayması nedeniyle zarar gören bölgede, Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR) ile diğer ekipler, kaybolan 4'ü çocuk 6 vatandaşı arıyor.

Ekiplerin 3 bölgeye ayrılarak yürüttüğü, arama kurtarma köpekleri ve iHA'ların da kullanıldığı çalışmalarda, Uğurlu köyünde köpeklerin koku alarak işaretlediği noktada iş makineleri ile yapılan kazıda cesede rastlanmadı.

Bu arada sel sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıkan moloz yığınları, yıkılan ev ve iş yeri, sürüklenen araçlar ve yerinden sökülen elektrik direkleri köydeki yıkımın etkisini gösteriyor.

- "İş yeri, beton ev, her şeyi aldı gitti"

Selin canlı şahitlerinden İsmail Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerinin dere yatağına yakın bir alanda bulunduğunu anlattı.

Yağışın başladığı akşam, iş yerini kapatıp eve gittiğini aktaran Kocaman, "Yağmur aralıksız yağıyordu, dere yükselmişti fakat sıkıntılı değildi. İş yerini kapatıp eve gittik, sabah yağış şiddetlenince gelip bakalım dedik. O zamana kadar şu karşıdaki tepede idik." diye konuştu.

Kocaman, "İş yerinin arkasında bulunan köprünün önünde malzemeler birikmişti, orası patlayınca ağaçlarla birlikte burayı da alıp gitti. İş yeri, beton ev, her şeyi aldı gitti. Biz o tepedeyken burası gitti, gözümüzün önünde oldu her şey." ifadesini kullandı.

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