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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 21:32 | Son Güncelleme

Selden etkilenen Dilaver köyü, AA ekibince havadan görüntülendi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, su baskını ve heyelan nedeniyle zarar gören Dilaver köyü havadan görüntülendi.

Köyün ortasından geçen derenin taşması sonucu evlerin bahçelerini su basan bölgede, yollar kullanılamıyor.

Derenin üzerindeki köprünün bir kısmının koptuğu ve yolun bazı kısımlarının tamamen sele kapıldığı da görülüyor.

Köye ulaşım ise İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan dağ yolundan sağlanabiliyor.

Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıkan köydeki hasar, AA ekibince havadan görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
Akçakoca Dilaver köyü İl Özel İdaresi kuvvetli sağanak

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