Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'de kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle şu ana kadar kayıp olan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, kaybolan 6 kişinin bulunması için çalışmalara devam edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, sel, su baskını ve heyelanın meydana geldiği Akçakoca, Gölyaka ve Cumayeri ilçelerine bağlı köylere Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığından 5 helikopterle Sakarya, Bursa, Bolu ve Zonguldak AFAD ile jandarma arama kurtarma personelinin sevk edildiği anımsatıldı.

Hasar tespit çalışmalarına başlandığı belirtilen açıklamada, "Yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 18 Temmuz'da akşam saatlerinde Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünden 7 kişinin kayıp olduğu anlaşılmış ve ivedilikle arama çalışmalarına başlanmış olup dün saat 13.00 sıralarında Fatma Töngel adlı vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Devam eden arama çalışmalarına halihazırda 234 personel, 32 araç, 5 motor, 15 bot, 8 köpek, 3 helikopter ve 1 uçak ile hava, kara ve denizden devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.