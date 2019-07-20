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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 18:47 | Son Güncelleme

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, su baskını ve toprak kayması yaşanan bölgeleri helikopterle havadan inceledi - Vali Dağlı: - "Hayatı bir an önce normale döndürmemiz lazım. Bunu da inşallah devletimizin gücü ve imkanlarıyla yapacağız"

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde su baskını ve toprak kaymasının yaşandığı bölgede helikopterle incelemede bulundu.

Vali Dağlı beraberinde AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ve basın mensuplar ile Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterle bölgeyi havadan gözlemledi.

Heyet, daha sonra Esmahanım köyünde AFAD İl Müdürü Ali Kartal'dan son duruma ilişkin bilgi aldı.

Vali Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede büyük tahribatın olduğunu söyledi.

Çalışmaları inceleyerek denetleme de yaptıklarını aktaran Dağlı, şöyle konuştu:

"Jandarma Genel Komutanlığımıza bağlı helikopterle havadan gözlemledik. Baktığımızda Esmahanım ve Uğurlu köyümüzde hasarın çok fazla olduğunu, diğer 22 köyümüzde de hasarların olduğunu görüyoruz. Yapılan çalışmaları hem havadan hem yerden gözlemleyip denetliyoruz. Koordinasyonu da incelemiş oluyoruz. Bugün yine en önemli konumuz arama çalışmaları, 6 vatandaşımızı arama çalışmaları devam ediyor. 250'yi aşkın teknik ekibimizle, helikopterler, sahil güvenlik ekipleri, su altı ekipleri, arama kurtarma köpekleri ile çalışmalar devam ediyor."

"Hayatı bir an önce normale döndürmemiz lazım." diyen Dağlı, "Bunu da inşallah devletimizin gücü ve imkanlarıyla yapacağız. Şu an burada DSİ'nin 60 makinesi var, Karayolları, İstanbul ve çevredeki illerimizden ekipler geldi, çalışıyorlar. İnşallah bu hasarı hep birlikte gidereceğiz. Gördüğünüz enkazı da hep birlikte temizleyip inşallah hayatı normale döndüreceğiz. Tüm çabamız, gayretimiz bunun üzerine." ifadelerini kullandı.

Vali Dağlı, köylere daha kolay ulaşım için de çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, "Esmahanım ve Uğurlu köyleri arasındaki bağlantı, bu akşam itibariyle kurulmuş olacak, otomobiller değil ama arazi araçlarının geçebileceği bir yol olacak." dedi.

Bu arada AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Esmahanım köyünde traktörle derenin karşısına geçerek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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