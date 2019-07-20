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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 19:52 | Son Güncelleme

Kaybolan 6 kişiyi arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi

Düzce'de, etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 6 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.

Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve Melenağzı köylerinde, Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Sakarya, Eskişehir, Bursa, İstanbul illerinden gelen arama-kurtarma ekiplerinin, kaybolan 4'ü çocuk 6 kişiyi arama çalışması gün boyu sürdü.

Esmahanım köyündeki Kaplan ailesinin evi ve çevresi ile Uğurlu ve Melenağzı'nda aramalarını yoğunlaştıran ekipler, çalışmalara yarına kadar ara verdi.

Türk Kızılay, İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE, gezici sağlık aracı ve diğer STK'lerin selzedelere yardımları sürüyor.

Bu arada Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile AFAD İl Müdürlüğü yetkilileri, yaptıkları inceleme sonrası, selde kaybolan Kaplan ailesinin, molozlarla dolan evlerinde mahsur kalma ihtimaline binaen yapının yıkımı için onay verdi.

Evin çatı kısmının yıkılmasının ardından ara verilen çalışma, yarın sabah yeniden başlatılacak.

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