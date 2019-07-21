Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'de meydana gelen bu baskını ve toprak kayması sonucu şu ana kadar kayıp olan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, kayıp 5 kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde 17 Temmuz'da meydana gelen sel, su baskını ve heyelan nedeniyle Vali Zülkif Dağlı başkanlığında oluşturulan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi koordinesinde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, çalışmalar çerçevesinde 18 Temmuz'da akşam saatlerinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünden 4'ü çocuk 7 kişinin kayıp olduğu anlaşılarak ivedilikle arama çalışmalarına başlandığı aktarılarak, 19 Temmuz'da Fatma Töngel'in cansız bedenine ulaşıldığı, bugün de Uğurlu köyü mevkisinde dere yatağında Cengiz Töngel'in cesedinin bulunduğu hatırlatıldı.

Karadan ve havadan yürütülen çalışmalara 205 personel, 38 araç, 3 amfibik araç, 8 bot, 13 köpek ve 3 helikopter ve 1 uçağın destek verdiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Çalışmalar çerçevesinde afetten etkilenen köylere kesintisiz bir şekilde gıda, su, temel ihtiyaç maddeleri ve hijyen maddeleri sağlanmasına devam edilmektedir. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için kurum binalarının hasar gördüğü köylere mobil sağlık istasyonları kurulması sağlanmıştır. Köylerde kesintisiz sağlık hizmeti verilmeye devam edilmektedir. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonrası Cumayeri ilçesi ve köylerine elektrik verilmiş olup, Akçakoca ilçemizde enerji verilemeyen köylerimizde jeneratörler yerleştirilmiştir. Enerji hatlarının en kısa sürede tamir edilmesi için çalışmalar hızla devam etmektedir. Ayrıca Akçakoca ilçemizde 9 mobil jeneratör hazır bekletilmektedir.