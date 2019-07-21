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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 12:50 | Son Güncelleme

Kentte meydana gelen su baskını ve toprak kayması sonucu şu ana kadar kayıp olan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, kayıp 5 kişinin bulunması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi - Karadan ve havadan yürütülen çalışmalara 205 personel, 38 araç, 3 amfibik araç, 8 bot, 13 köpek ve 3 helikopter ve 1 uçak destek veriyor

Düzce'de meydana gelen bu baskını ve toprak kayması sonucu şu ana kadar kayıp olan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, kayıp 5 kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde 17 Temmuz'da meydana gelen sel, su baskını ve heyelan nedeniyle Vali Zülkif Dağlı başkanlığında oluşturulan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi koordinesinde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, çalışmalar çerçevesinde 18 Temmuz'da akşam saatlerinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünden 4'ü çocuk 7 kişinin kayıp olduğu anlaşılarak ivedilikle arama çalışmalarına başlandığı aktarılarak, 19 Temmuz'da Fatma Töngel'in cansız bedenine ulaşıldığı, bugün de Uğurlu köyü mevkisinde dere yatağında Cengiz Töngel'in cesedinin bulunduğu hatırlatıldı.

Karadan ve havadan yürütülen çalışmalara 205 personel, 38 araç, 3 amfibik araç, 8 bot, 13 köpek ve 3 helikopter ve 1 uçağın destek verdiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Çalışmalar çerçevesinde afetten etkilenen köylere kesintisiz bir şekilde gıda, su, temel ihtiyaç maddeleri ve hijyen maddeleri sağlanmasına devam edilmektedir. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için kurum binalarının hasar gördüğü köylere mobil sağlık istasyonları kurulması sağlanmıştır. Köylerde kesintisiz sağlık hizmeti verilmeye devam edilmektedir. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonrası Cumayeri ilçesi ve köylerine elektrik verilmiş olup, Akçakoca ilçemizde enerji verilemeyen köylerimizde jeneratörler yerleştirilmiştir. Enerji hatlarının en kısa sürede tamir edilmesi için çalışmalar hızla devam etmektedir. Ayrıca Akçakoca ilçemizde 9 mobil jeneratör hazır bekletilmektedir.

Ulaşım hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların giderilmesi kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Kurumlardan ve çevre illerden gelen araç ve personel desteğiyle çalışmalara hız verilmiştir. Sel ve su baskınlarından etkilenen 135 vatandaşımız için barınma yerleri (öğrenci yurdu içerisinde) tahsis edilmiş, 50 vatandaşımız yakınlarının yanına yerleştirilmiştir. Halen 86 afetzedemiz barındırılmaya devam edilmektedir. Türk Kızılay tarafından günde 3 öğün yemek dağıtımı ve diğer ihtiyaç malzemelerinin dağıtımına devam edilmektedir. Haberleşme hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla 1 mobil baz İstasyonu kurulmuştur. Bölgede 3 GSM operatörünün istasyonları aktif olarak hizmet vermektedir. Ulaşım ve enerji hizmeti verilen köylerin haberleşme hatları tekrar aktif hale getirilecektir."

Açıklamada, hasar tespit çalışmalarının da devam ettiği ifade edilerek, afette telef olan hayvanların gömülme işlemlerinin sürdürüldüğü, yerel koordinasyon amacıyla AFAD mobil koordinasyon aracının Akçakoca merkezde görevlendirildiği kaydedildi.

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çalışmalar su baskını toprak kayması valilik açıklaması

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