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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 13:47 | Son Güncelleme

Bölgede, sağlık hizmetlerindeki çok yönlü çalışmalar devam ediyor

Kuvvetli yağış sonucu su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'de, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda koruyucu sağlık hizmetleri çalışmaları sürdürülüyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yağışların başladığı günden itibaren hem tahliye edilen vatandaşların sağlık muayenesinden geçirilmesinde hem de devam eden günlerde kayıp ihbarlarıyla ilgili arama kurtarma faaliyetlerinde, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ile 112 Acil Servis istasyon ekiplerinin görev aldığı belirtildi.

Haricen mobil sağlık aracının Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyü mevkisine yerleştirildiği ve sağlık hizmetindeki çok yönlü çalışmaların sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, "Eş zamanlı olarak içme suları, kullanma suları açısından ve diğer koruyucu sağlık hizmetleri açısından da İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonu ile Sayın Valimizin başkanlığında çalışmalar devam etmektedir. Sel neticesinde kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın ilaçları da sele kapıldığından ihtiyaç dahilindeki ilaçlar Sayın Valimiz koordinasyonuyla temin edilmeye devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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İl Sağlık Müdürlüğü su baskını toprak kayması Umke

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