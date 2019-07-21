Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Kuvvetli yağış sonucu su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin 24 köyünde ilaçlama çalışmaları yapıldığı, hayvan zayiatının tespiti ve gömülmesi çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, 20 Temmuz'dan bu yana Esmahanım, Dilaver ve Uğurlu başta olmak üzere 24 köyde ilaçlama çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, hayvan zayiatının tespiti ve bunların gömülmesi çalışmalarına hızla başlandığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Yapılan tespitlere göre, 160 bin 500 tavuk, 59 büyükbaş ve 160 küçükbaş hayvanın telef olduğu anlaşılmıştır. İlaçlama çalışmalarına bugün de 2 çamur vidanjör ve 2 ilaçlama aracıyla Uğurlu köyünde devam edilmektedir. Bölgede çevre sağlık teknikerleri tarafından düzenli şekilde su örneği alınarak Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde ilaçlama ve ölen hayvan tespitine devam edilmektedir. Etrafa koku veren sel suları ve balçık altında telef olan tavuk ve benzeri küçükbaş hayvanların tespiti ve kaldırılmasına yönelik çalışmalar da bir yandan sürmektedir."

