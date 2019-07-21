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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 18:58 | Son Güncelleme

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım Köyü'ndeki selde kaybolan ve bugünkü çalışmalarda cesedi bulunan Cengiz Töngel'in ailesini ziyaret etti.

Dağlı, bölgede yapılan çalışmaları inceledikten sonra arama-kurtarma çalışmaları kapsamında Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede cesedi bulunan Cengiz Töngel'in Aziziye Mahallesi 883. sokakta ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Töngel'in yakınlarına taziye ve başsağlığı dileyen Vali Dağlı, cenaze işlemleri ile ilgili çalışmaların yapıldığını aile bireylerine iletti.

Ziyarete eşlik eden İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve İl Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya da aile bireylerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Töngel'in cenazesinin yarın öğlen namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

- Süreç

Çarşamba akşamı ve perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ile heyelan meydana geldi.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarıldı, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapıldı.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, önceki gün Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan 42 yaşındaki Fatma Töngel'in, bugünkü çalışmalarda da Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel'in cesedi bulundu.

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