Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım Köyü'ndeki selde kaybolan ve bugünkü çalışmalarda cesedi bulunan Cengiz Töngel'in ailesini ziyaret etti.

Dağlı, bölgede yapılan çalışmaları inceledikten sonra arama-kurtarma çalışmaları kapsamında Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede cesedi bulunan Cengiz Töngel'in Aziziye Mahallesi 883. sokakta ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Töngel'in yakınlarına taziye ve başsağlığı dileyen Vali Dağlı, cenaze işlemleri ile ilgili çalışmaların yapıldığını aile bireylerine iletti.

Ziyarete eşlik eden İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve İl Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya da aile bireylerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Töngel'in cenazesinin yarın öğlen namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

- Süreç

Çarşamba akşamı ve perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ile heyelan meydana geldi.