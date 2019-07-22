HABER

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 09:25 | Son Güncelleme

Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmalarına tekrar başlandı

Düzce'de etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 5 kişinin aranmasına yeniden başlandı.

Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR), Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ile diğer ekipler, selden en fazla etkilenen Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu ile merkeze bağlı Melenağzı köylerinde toplandı.

Ekipler, kaybolan 4'ü çocuk 5 kişiyi bulmak için dere yataklarıyla su taşkınlarının olduğu bölgede arama çalışması yürütüyor.

Kaybolan kişilerin denize gidebileceği ihtimalinin de değerlendirildiği çalışmalarda 200'ün üzerinde personel, 30'dan fazla araç, botlar, arama kurtarma köpekleri ve helikopterler görev yapıyor.

İş makineleri de köpeklerin işaret ettiği yerlere odaklanarak çalışıyor.

Öte yandan, bölgede, Türk Kızılay, İl Sağlık Müdürlüğü gezici sağlık aracı ve diğer STK'lerin selzedelere yardımları sürüyor.

Bölgede 17 Temmuz Çarşamba akşamı ve 18 Temmuz Perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında 19 Temmuz'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan 42 yaşındaki Fatma Töngel'in, dün de Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel'in cesedi bulunmuştu.

PARTNERZayıflayınca göğüsleri küçüldü, çareyi Türkiye'de bulduZayıflayınca göğüsleri küçüldü, çareyi Türkiye'de buldu
Batman'da bir tırda 1 ton esrar ele geçirildiBatman'da bir tırda 1 ton esrar ele geçirildi
Fransa ve ABD askeri gemileri Boğaz'dan geçtiFransa ve ABD askeri gemileri Boğaz'dan geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arama çalışmaları Düzce Kayıp su baskını toprak kayması

En Çok Okunan Haberler

Trende ortalık bir anda karıştı!

Trende ortalık bir anda karıştı!

Hastane acili dolup taştı! Tam 45 kişi birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 45 kişi birden!

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Otobüs durağına araç daldı: Çok sayıda yaralı var!

Otobüs durağına araç daldı: Çok sayıda yaralı var!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fransa ve ABD askeri gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

Yarım saat arayla Boğaz'dan böyle geçtiler!

Son dakika: Batman'da bir TIR'da 1 ton esrar ele geçirildi

Batman'da ele geçirildi! PKK'ya büyük darbe

Trende ortalık bir anda karıştı! Yüzlerce kişi mağdur oldu

Trende ortalık bir anda karıştı!

Polis baskınından kaçmak için 4'üncü kattan atladı!

Polis baskınından kaçmak için 4'üncü kattan atladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Düğün dönüşü evini bu halde buldu! Komşuları güçlükle sakinleştirdi

Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.