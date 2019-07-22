Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'de sağanak sonucu su baskını ve toprak kayması yaşanan bölgede çalışmalar sürüyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR), Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ile diğer ekipler, selden en fazla etkilenen Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu ile merkeze bağlı Melenağzı köylerinde kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, kaybolan 4'ü çocuk 5 kişiyi bulmak için dere yataklarıyla su taşkınlarının olduğu bölgede arama çalışması yürütüyor. Bölgede Türk Kızılay, İl Sağlık Müdürlüğü gezici sağlık aracı ve diğer sivil toplum kuruluşları selzedelere yardımlarda bulunuyor. - Bölgede altyapı iyileştirme ve yıkım çalışmaları Bölgede altyapı iyileştirme ve yıkım çalışmaları da devam ediyor. Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde, etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda dere yatağına devrilen evin yıkımına başlandı. Selden en fazla etkilenen Esmahanım köyünde Sebil Turhan'a ait 2 katlı ev için AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin incelemesi sonrası yıkım kararı alındı.

Ekipler iş makinesiyle yıkıma başlamadan önce ev sahibi Turhan, evdeki bazı eşyalarını dışarı çıkardı. Ekiplerin uyarısı sonrası evden uzaklaştırılan Turhan, evinin yıkılışını üzüntü içinde izledi. Jandarmanın çevresinde önlem aldığı evin çatı katının yıkımı tamamlandı. - "Devletimiz ve hükümetimiz ilk günden bu yana afet bölgesinde vatandaşlarımız için çalışmaktadır" Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde incelemelerde bulunan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, ilk günden itibaren belediye olarak gerek araç gerek personel desteğiyle bölgede aralıksız yardım çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi. Özlü, yetkili kurumlar tarafından gerekli çalışmaların yapıldığını belirterek şöyle konuştu: "Devletimiz ve hükümetimiz ilk günden bu yana afet bölgesinde vatandaşlarımız için çalışmaktadır. Bu süre zarfında gerek Düzce Belediyesinden gerekse çevre iller ve ilçelerden de bölgeye çeşitli yardımlar gelmeye devam etmektedir. Maalesef yaşanan afette 7 vatandaşımız kaybolmuştur. Arama çalışmaları neticesinde 2 vatandaşımızın cesedine ulaşılmıştır. Bölgede 213 personel arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. Hasar tespit çalışmalarına göre 93 bina yıkılmış ve 69 bina ağır hasar almıştır. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Afetten zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetleri en kısa sürede giderilecektir. Valiliğimiz koordinesinde çalışmalar 24 saat esasına göre devam etmektedir."