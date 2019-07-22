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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 16:50 | Son Güncelleme

Düzce Valiliği: - "Mümkünse Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ambalajlı sular (pet, bardak, cam şişe ve damacana) tüketilmelidir. Depolanan veya saklanan sular ağzı kapalı temiz kaplarda ve güneş görmeyen serin yerde muhafaza edilmelidir" - "İlimizde meydana gelen doğa olayı nedeniyle sel sularının ve sel sularının neden olduğu atıkların denize karışmış olması nedeniyle denizin mikrobiyolojik olarak kirlenebileceği, denize girilmesi halinde deniz suyunda bulunan mikroorganizmaların bulaşıcı hastalıklara ve salgına neden olabileceği unutulmamalıdır"

Kuvvetli yağış sonucu su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ambalajlı suların tüketilmesi gerektiği bildirildi.

Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde meydana gelen doğa olayı nedeniyle vatandaşların, şebeke suyunda kesinti yaşanması veya temiz suya erişimin mümkün olmaması durumlarında kaynağı belli olmayan suları tüketmemeleri gerektiği belirtildi.

Su kesinti sonrasında şebeke suyunun içme amaçlı olarak kullanılmak istenmesi durumunda suyun berraklaşıncaya kadar akıtılması ve tercihen 1-2 dakika kaynatılıp soğutularak kullanılması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mümkünse Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ambalajlı sular (pet, bardak, cam şişe ve damacana) tüketilmelidir. Depolanan veya saklanan sular ağzı kapalı temiz kaplarda ve güneş görmeyen serin yerde muhafaza edilmelidir. Sular gelse bile öncelikle depolanmış sular tüketilmeli, geniş kapaklı musluklu bidonlar tercih edilmeli, bidonların temizliği sürekli kontrol edilmelidir. Bununla birlikte su kesintisi sonrasında çiğ tüketilen her türlü sebze ve meyve, yıkandıktan sonra yüzde 1'lik klor solüsyonundan bir litre suya 20-30 damla damlatılarak 30 dakika bekletilmelidir."

- "Plajların temizlik işlemleri tamamlanana kadar Akçakoca'da denize girilmemeli"

Vatandaşların herhangi bir karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal gibi rahatsızlık durumunda en yakın sağlık kurumuna başvurarak tıbbi yardım almaları gerektiği aktarılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen doğa olayı nedeniyle sel sularının ve sel sularının neden olduğu atıkların denize karışmış olması nedeniyle denizin mikrobiyolojik olarak kirlenebileceği, denize girilmesi halinde deniz suyunda bulunan mikroorganizmaların bulaşıcı hastalıklara ve salgına neden olabileceği unutulmamalıdır. İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ilçemizde bulunan deniz suyundan analiz için alınan numunelerinin uygun olması durumunda ve plajların temizlik işlemleri tamamlanana kadar vatandaşların Akçakoca ilçemizde denize girmemesi, cankurtaran ekiplerinin ve görevlilerin uyarılarının dikkate alınması gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.

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