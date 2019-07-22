Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

"Mümkünse Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ambalajlı sular (pet, bardak, cam şişe ve damacana) tüketilmelidir. Depolanan veya saklanan sular ağzı kapalı temiz kaplarda ve güneş görmeyen serin yerde muhafaza edilmelidir. Sular gelse bile öncelikle depolanmış sular tüketilmeli, geniş kapaklı musluklu bidonlar tercih edilmeli, bidonların temizliği sürekli kontrol edilmelidir. Bununla birlikte su kesintisi sonrasında çiğ tüketilen her türlü sebze ve meyve, yıkandıktan sonra yüzde 1'lik klor solüsyonundan bir litre suya 20-30 damla damlatılarak 30 dakika bekletilmelidir."

- "Plajların temizlik işlemleri tamamlanana kadar Akçakoca'da denize girilmemeli"

Vatandaşların herhangi bir karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal gibi rahatsızlık durumunda en yakın sağlık kurumuna başvurarak tıbbi yardım almaları gerektiği aktarılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen doğa olayı nedeniyle sel sularının ve sel sularının neden olduğu atıkların denize karışmış olması nedeniyle denizin mikrobiyolojik olarak kirlenebileceği, denize girilmesi halinde deniz suyunda bulunan mikroorganizmaların bulaşıcı hastalıklara ve salgına neden olabileceği unutulmamalıdır. İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ilçemizde bulunan deniz suyundan analiz için alınan numunelerinin uygun olması durumunda ve plajların temizlik işlemleri tamamlanana kadar vatandaşların Akçakoca ilçemizde denize girmemesi, cankurtaran ekiplerinin ve görevlilerin uyarılarının dikkate alınması gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.

