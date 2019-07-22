Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Akçakoca ilçesinde su baskını ve toprak kaymasının yaşandığı bölgelerde helikopterle incelemede bulundu.

Vali Dağlı, Düzce 18 Temmuz Stadı'ndan bindiği Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterle Uğurlu ve Esmahanım köylerinde yürütülen çalışmaları denetledi.

Dağlı, helikopterde gazetecilere yaptığı açıklamada, biri çocuk 3 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu hatırlattı.

Arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Dağlı, "Bugün bir çocuğumuz bulundu, kız olduğu düşünülüyor. Kimliği netleşecek. Şu an 3 kişiyi bulmuş olduk. Burada 234 personel arama çalışmalarına devam ediyor. Helikopterlerimiz, arama köpekleri burada çalışmalara katılıyor." diye konuştu.

Vali Dağlı, bölgede çalışmaların sürdüğünü; önceliklerinin, kayıp vatandaşların bulunması olduğunu vurguladı.

