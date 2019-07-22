HABER

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 18:04 | Son Güncelleme

Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde cansız bedeni bulunan çocuğun kimliği belirlendi

Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde cansız bedeni bulunan çocuğun kimliği tespit edildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, çocuk cesedinin kime ait olduğunun tespiti için yapılan çalışma tamamlandı.

Cesedin, baba Erkan Kaplan'ın teşhisi sonucu kayıp olarak aranan ikizlerden 7 yaşındaki Sanem Kaplan'a ait olduğu belirlendi.

Bölgede geçen hafta çarşamba akşamı ve perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan Fatma Töngel'in, dün de Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel'in cesedi bulunmuştu.

Bölgede, kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Gören şaşırıyor! Dev tavşanGören şaşırıyor! Dev tavşan
Düzce'deki selde 3 kişi öldü, 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (5)Düzce'deki selde 3 kişi öldü, 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (5)
Papa’dan Esad’a mektupPapa’dan Esad’a mektup
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ceset Düzce kimliği tespit edildi su baskını toprak kayması

En Çok Okunan Haberler

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İfadesi ortaya çıktı: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

İfadesi ortaya çıktı: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! Saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı! Saldırı hazırlığındaki teröristler...

İran medyası, el konulan İngiliz gemisinin içinden görüntü yayınladı

İran mürettebatın görüntülerini paylaştı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Pençe -2 Harekatı kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bakanlık'tan Pençe 2 Harekatı açıklaması: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Yunanistan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Yunanistan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Adnan Oktar davasında flaş gelişme! 1,5 ay aralıksız sürecek

Adnan Oktar davasında flaş gelişme!

Son dakika: Hava Harp Okulu'ndaki FETÖ davasında istenen cezalar belli oldu

Hava Harp Okulu'ndaki FETÖ davasında istenen cezalar belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.