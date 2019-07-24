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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 11:32 | Son Güncelleme

Düzce Valiliği: - "Afet yaralarının sarılması çalışmaları, il dışından gelen desteklerle devam ediyor. Hiçbir kurum ve kuruluştan teklif edilen yardım önerisinin reddedilmesi söz konusu değildir"

Düzce Valiliğinden afet yaralarının sarılması çalışmalarının il dışından gelen desteklerle devam ettiği, hiçbir kurum ve kuruluştan teklif edilen yardım önerisinin reddedilmesinin söz konusu olmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meydana gelen sel felaketi nedeniyle il dışından çeşitli kurumlardan gelen yardım taleplerinin reddedildiğine dair bazı basın kuruluşlarında çıkan haberler üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Afet yaralarının sarılması çalışmalarının, il dışından gelen desteklerle devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Düzce, Zonguldak, Bilecik ve Bolu il özel idareleri, Orman Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya ve Konya büyükşehir belediyeleri ve diğer kamu ve sivil toplum kuruşlarına ait değişik marka ve evsafta iş makinesi, araç ve gerecin beraberindeki personelle afetin meydana geldiği tarihten itibaren Düzce İl Afet ve Koordinasyon Merkezi emrinde çalışmaları sürmektedir. Hiçbir kurum ve kuruluştan teklif edilen yardım önerisinin reddedilmesi söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

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açıklama Düzce heyelan su baskını Valilik

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